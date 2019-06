27. Juni 2019, 22:03 Uhr Sie sind da Vampire machen Haimhausen unsicher

Die ersten Vampire sind erwacht und erkunden Haimhausen. Wie viele noch im Untergrund ausharren und was sich überhaupt ereignet, erleben die Besucher beim Theaterspektakel "Haimhauser Ball der Vampire" im Haniel'schen Stadl in Haimhausen. Karten zu 25 gibt es unter www.haimhauser-ball-der-vampire.de. Vorverkaufsstellen sind die Bäckereien Polz und Mayerbacher, der Dorfladen und die Kulturkneipe Haimhausen. Aufführungen gibt es nach der Premiere an diesem Freitag in der kommenden Woche von Mittwoch bis Samstag, 3. bis 6. Juli.