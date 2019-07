23. Juli 2019, 22:05 Uhr Sicherheitstraining Vorsicht hat Vorfahrt

Bei einem Projekt an der Fos Karlsfeld lernen Schüler, was es heißt, Verantwortung im Straßenverkehr zu haben

Von Helen Krueger-Janson, Karlsfeld

An den sechs Aufstellern in Form menschlicher Körper, die im Hof der Fachoberschule (Fos) Karlsfeld aufgebaut sind, kann man sechs tragische Geschichten nachlesen. Sechs Unfälle, in den denen Jugendliche oder Kinder aufgrund von Leichtsinn im Straßenverkehr zu Tode kamen. Mal war der Gurt nicht angelegt, mal hatte der Fahrer zu viel Alkohol getrunken.

600 Schüler der Fos Karlsfeld sowie mehrere Gymnasien haben an der Aktion "Junge Fahrer" teilgenommen, die an diesem Dienstagvormittag und vergangenen Freitag in der Fos über die Bühne ging. Die Jugendlichen sind alle im Alter zwischen 16 und 18 Jahren und haben entweder die Führerscheinprüfung schon bestanden oder werden bald als Autofahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Sie konnten Fahrsimulatoren ausprobieren, auf Gokartstrecken mit Promillebrillen fahren und Erste-Hilfe-Kurse des Bayerischen Roten Kreuzes absolvieren. Der Aktionstag trug das Motto: "Vorsicht hat Vorfahrt".

Sabine Strauch von der Verkehrswacht Dachau steht am Vormittag vor einer Schulklasse und erzählt von Schicksalsschlägen, die sich in den vergangenen Jahren im Landkreis ereignet haben. "Den Kindern soll das Gefühl genommen werden, dass sie die Verantwortung im Straßenverkehr nicht betrifft und immun sind gegen jeden Verkehrsfehler", sagt sie.

Im Jahr 2017 haben sich in Karlsfeld 503 Verkehrsunfälle ereignet, im gesamten Landkreis waren es 4833. Das verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang, aber die Polizeiinspektion Dachau sieht vor dem Hintergrund dieser hohen Zahl die Notwendigkeit, besonders die jungen, unerfahrenen Fahrer auf ihre Verantwortung hinzuweisen. Fahranfänger sollten die eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen. "Diese Prävention ist natürlich schwer messbar", sagt der leitende Verkehrsbeamte Richard Wacht von der Dachauer Inspektion. Er betreut den Aktionstag an der Fos seit dessen Gründung vor drei Jahren. "Man muss die Kinder kurz mal auf den Boden runterholen, damit sie die Konsequenzen von unverantwortlichem Handeln sehen", findet er und verweist auf eine Videoinstallation. Dort wird ein Polizist gezeigt, wie er Eltern klarmachen muss, dass ihr Sohn beim einem Verkehrsunfall gestorben ist. Wacht sagt: "In diesem Moment weiß man, ich verändere mit dem Klingeln an der Haustür jetzt das Leben der ganzen Familie."