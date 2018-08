12. August 2018, 21:58 Uhr Service Giftmobil kommt nach Günding

Das Giftmobil steht am Samstag, 25. August, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr am Recyclinghof in Günding in der Neufeldstraße zur Abgabe von Problemabfällen bereit. Dazu zählen etwa Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen mit Restinhalt, flüssige Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien. Es werden haushaltsübliche Mengen angenommen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Abfälle - wenn möglich - im Originalbehälter abgegeben werden sollten. Die Behörde ruft dazu auf, den kostenlosen Service zu nutzen, "denn so wird gewährleistet, dass diese Stoffe fachgerecht entsorgt werden". Mehr Informationen erhält man bei der Abfallberatung des Landkreises unter Telefon 08131/ 741469.