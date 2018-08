26. August 2018, 21:51 Uhr Serienstart Paradiese von nebenan

Die SZ präsentiert Orte im Dachauer Stadtgebiet, an denen sich die Natur noch entfalten kann

Neubaugebiete, versiegelte Flächen, Verkehrschaos - der Siedlungsdruck in der Region München nimmt zu. Für die Natur bleibt in den Städten immer weniger Platz. Dennoch gibt es auch hier noch Oasen, die Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen sind. Für die Menschen sind diese grünen Idylle Orte, an denen sie sich vom Stress erholen und abschalten können. Auch im Dachauer Stadtgebiet gibt es solche Oasen. Die Dachauer SZ stellt sie in einer neuen Serie vor. Ein Klassiker ist natürlich der Schlossgarten, dessen Blumenpracht jedes Jahr Tausende Besucher anzieht. Aber auch viele Obst- und Gemüsesorten werden dort angebaut. Die Stadtgärtner leisten einen großen Beitrag für ein blühendes Dachau. Sie legen Blumenbeete neben den Straßen an und pflegen Grünanlagen. Viele werden von der Stadt derzeit renaturiert. Das gilt auch für die Flussläufe von Amper und Würm im Stadtgebiet. Dort gibt es zahlreiche Biotope, die ein Refugium für seltene Tiere und Pflanzen sind.

Das Gelände der Bereitschaftspolizei in Dachau Ost ist ein wahres Naturparadies. Die Beamten wissen das wohl zu schätzen. Das brach liegende ehemalige MD-Areal hat sich die Natur teilweise zurückerobert. Hier hat sich inzwischen Wildwuchs breit gemacht. Und überall in der Stadt haben Bewohner hübsche Gärten angelegt, die sie mit großer Hingabe und Leidenschaft pflegen. Besonders in der Altstadt sind schöne Innenhofgärten versteckt - wahre Schmuckstücke, die hinter Häusern und Mauern im Verborgenen liegen. Für die Besitzer sind sie ein ganz persönliches Paradies, in dem sie mitten in der Stadt Erholung und Ruhe finden. Es gibt sie noch, die Natur in der Stadt, auch wenn sie immer mehr auf dem Rückzug ist.