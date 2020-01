Allen, die bis jetzt nur allein unter der Dusche gesungen haben, bietet sich nun die ideale Gelegenheit festzustellen, dass es gemeinsam mit anderen noch mehr Spaß macht. Das Dachauer Ensemble PopCHORn holt den bekannten Chorleiter und Arrangeur Patrick Prestel für einen Chor-Workshop nach Dachau.

Patrick Prestel war als Tenor und Vocal-Percussionist 15 Jahre Mitglied im preisgekrönten Rock- und Jazz-Chor Voices In Time, wo er durch die Leitung eigener Arrangements erste Erfahrungen als Dirigent sammeln konnte. Nach dem Abschluss der Pop- und Jazz-Chorleiterausbildung an der Bundesakademie Wolfenbüttel gründete er 2015 den Chor SoulFood Delight. Mit dem Projektchor Chamber Choir of Europe sang er darüber hinaus Konzerte mit Bobby McFerrin und Wolf Biermann sowie auf der Echo-Verleihung 2016. Als Auftragsarrangeur ist Patrick Prestel für Ensembles wie Voices In Time, Quartonal, Mezzo Mixed und Schola Cantorum Leipzig tätig. Seine Arrangements und Kompositionen finden sich auf der Repertoireliste vieler Chöre wieder und wurden bei Bosse, Helbling und Schott verlegt.

Der Workshop findet statt von Freitag, 17. Januar, von 19 Uhr an, bis Sonntag, 19. Januar, 13 Uhr, und kostet 80 Euro pro Person (Schüler, Azubis, Studenten 50 Euro) inklusive. Kursgebühr, Notenmaterial sowie Nachmittags- und Abendverpflegung gibt es am Samstag. Mitmachen kann natürlich auch jeder, der bereits im Chor singt und Lust hat, mit Gleichgesinnten neue Erfahrungen zu machen und neue Literatur kennenzulernen.

Alle Informationen und die genauen Probenzeiten finden Sie auf der Homepage von PopCHORn Dachau www.popchorn-dachau.de, Anmeldung per Mail an singen@popchorn-dachau.de.