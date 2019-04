17. April 2019, 22:03 Uhr Seminar Angst vor dem Zahnarzt loswerden

Es gibt immer mehr Menschen, die sich vor verschiedenen Dingen oder Ereignissen fürchten: vor dem Zahnarzt, dem Verlust von Arbeitsplatz oder Lebenspartner, vor Kritik, Spinnen oder Flugreisen. In seinem Seminar an der Volkshochschule in Röhrmoos, das am Dienstag, 30. April von 19.30 bis 21 Uhr stattfindet, können Betroffene lernen, wie sie diese Ängste loswerden. Interessierte müssen sich für den Kurs anmelden. Alle Informationen findet man online unter www.vhs-roehrmoos.de oder per Mail an bildung@vhs-roehrmoos.de oder unter Telefon 08139/994138.