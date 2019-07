2. Juli 2019, 22:06 Uhr Seminar am Petersberg Tanzen gegen Trauer

Eine "Oasen-Nacht" für Trauernde findet am Samstag, 27. Juli, in der Katholischen Landvolkshochschule am Petersberg statt. Menschen erleben den Verlust einer geliebten Person vorwiegend körperlich. Es liegt nahe, in Zeiten der Trauer dem Körper etwas Gutes zu tun. Mit Barbara Schulte-Büttner, einer Bewegungspädagogin, und Walter Hechenberger, dem Leiter des "Netzwerks Trauer Dachau Tabor" werden die Teilnehmer der "Oasen-Nacht" viel in Bewegung sein. Es geht nicht um Tanzschritte oder Standard-Tanz. Es braucht nur den Wunsch, auf dem mühsamen Weg der Trauer sich eine wohltuende Auszeit zu gönnen. Die Teilnehmer werden sich auch am Lagerfeuer Geschichten erzählen, Lieder singen oder schweigen. Die "Oasen-Nacht" beginnt um 16 Uhr und endet am Tag darauf um 10.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig bis zum 17. Juli beim Dachauer Forum unter 08131/99 68 80. Weitere Informationen gibt es unter www.trauer-am-berg.de.