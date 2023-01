Die zweijährige Marie Böhm leidet an einer sehr seltenen Epilepsie, die durch die Mutation eines Gens ausgelöst wird. Über eine unbekannte Erkrankung, für die es nur wenige Experten gibt - und eine Familie, die trotz allem am Leben festhält.

Von Ayça Balcı, Karlsfeld

Es gibt Krankheiten, die so selten sind, dass sie kaum einer kennt. Als Tamara Böhm und ihr Ehemann Uwe in der Klinik die Diagnose "SCN8A" für ihre damals vier Monate alte Tochter Marie erhielten, gingen sie nach Hause und googelten erst einmal - und fanden nichts. Heute, etwas über zwei Jahre später, stapft Marie munter durch ihr Kinderzimmer, macht immer wieder einen Zwischenhalt bei ihrer Mutter, dann sieht sie wieder den Kugeln zu, die sie nacheinander auf ihrer Holzbahn hinunterrollen lässt. Es scheint wie ein ganz normales Leben, das Familie Böhm führt und doch ist es nicht ganz so normal. Denn in jedem Moment könnte ein plötzlicher Krampfanfall diese Normalität unterbrechen.