20. Juni 2019, 21:50 Uhr Selbstversorgergarten Tag der offenen Gartentür in Karlsfeld

Der Landkreis Dachau beteiligt sich seit 20 Jahren in ununterbrochener Folge am mittlerweile sehr beliebten "Tag der offenen Gartentür" in Oberbayern. Folgender Garten ist am Sonntag, 30. Juni, von zehn bis 17 Uhr kostenlos zu besichtigen: der insektenfreundliche Selbstversorgergarten von Erika und Wolfgang Späth am Eichenweg 6 in Karlsfeld. Nähere Informationen unter www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de.