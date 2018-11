6. November 2018, 17:49 Uhr Selbstbehauptungskurs Auf das Schlimmste vorbereitet

Der Polizist Thomas Kirner zeigt Dachauer Grundschülern, wie sie gefährliche Situationen erkennen und sich im Notfall gegen Angreifer auch zur Wehr setzen können

Von Tom Hackbarth, Dachau

Man sieht nur noch wenige Kinder spielen, als ein großer, weißer Wagen direkt am Zaun des Pausenhofs anhält. Der Fahrer trägt eine Kappe, die er tief ins Gesicht gezogen hat, und dazu noch Sonnenbrille und Trainingsjacke. Er steigt aus und wartet am Tor. Solange bis er ein Kind einzeln herum laufen sieht, welches er dann zu sich her ruft.

Der Mann ist von der Polizei. Heute ist er aber privat unterwegs für einen Selbstbehauptungskurs an der Kita am Bach. Die Kinder haben davon keine Ahnung. Sie sind in einer Lage, in der sie wissen sollten, wie sie sich zu verhalten haben. Deshalb geht Thomas Kirner zu Kindergärten und Schulen, um zu zeigen, wie Kinder auf eine brenzlige Situation reagieren können.

Mit einer Matte schützt sich Thomas Kirner, wenn er Kindern zeigt, wie sie sich gegen Angreifer zur Wehr setzen können. (Foto: Niels P. Jørgensen)

20 Kinder nehmen heute teil. Der Polizist weiß natürlich, dass auch ihre Eltern sie auf solche Gefahren vorbereiten. Bei den Kindern gehen also meistens schon die Alarmglocken an, wenn ihnen eine fremde Person Süßigkeiten geben oder Tierbabys zeigen will. Das kennen sie unter anderem aus dem Grimm-Märchen "Hänsel und Gretel". Deswegen sollen die jungen Schüler mit anderen Tricks zum Auto gelockt werden: Der augenscheinlich wenig vertrauenswürdig aussehende Mann bittet sie nämlich um Hilfe. Sein Autoschlüssel sei in seinem Auto an eine ungünstige Stelle gefallen, die nur kleine Ärmchen erreichen können. Acht der Kinder lassen sich zu dem getarnten Polizisten herbei rufen, und klettern unter diesem Vorwand sogar in sein Auto hinein. Das könnte im Ernstfall katastrophale Folgen haben.

20 Kinder nehmen heute am Kurs teil. (Foto: Niels P. Joergensen)

Die Dritt- und Viertklässler an der Kita am Bach sollen lernen, dass sie sich lieber von Fremden fern halten sollen, besonders dann, wenn die Situation ihnen merkwürdig erscheint. Verglichen mit den Kindern aus den unteren Klassen schlagen sich die Neun- bis Zehnjährigen allerdings etwas besser. Das liegt zum einem am Alter, zum anderen aber auch daran, dass einige in der Vergangenheit schon einmal diesen Kurs belegt haben, sie lernen also aus diesen Erfahrungen.

Wie die Schüler von der Kita am Bach sich verhalten sollen, wenn ihnen ein Fremder zu nahe kommt, übt Polizist Kirner in Tarnkleidung mit dunkler Brille und Käppi. (Foto: Niels P. Joergensen)

So kommt es, dass viele der älteren Kinder sich dem Auto nicht einmal nähern wollen und direkt wieder im Haus verschwinden. "Lass dir von jemand anderem helfen, aber von mir nicht!", ruft ein Junge sogar, während er dem Fremden das Hoftor mit Schwung vor der Nase zuknallt. Andere wissen hingegen noch nicht genau, wie sie reagieren sollen.

Für den zweiten Teil des Kurses legt Thomas Kirner Trainingsjacke, Sonnenbrille und Kappe ab. Die Schüler erkennen ihn nicht. Ein paar von ihnen sind durch das eben Erlebte etwas aufgelöst. Doch dafür ist dieser Selbstbehauptungskurs da: Die Kinder müssen erkennen, wie verschieden Gefahren aussehen können. Egal ob ihnen Geschenke angeboten werden oder ob nach Hilfe gefragt wird, oder ob es sich bei dem Fremden um einen dunkel gekleideten Mann oder um eine harmlos aussehende ältere Dame handelt. Für Letzteres müssen sie sich nur noch einmal an die Geschichte von "Hänsel und Gretel" erinnern. Thomas Kirner will den Kindern aber kein allgemeines Misstrauen beibringen, sondern Achtsamkeit. Und falls es doch einmal zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, zeigt er ihnen auch, wie man schnell wieder davon los kommt.

Am Beispiel von Hänsel und Gretel zeigt Kirner, dass ältere Damen nicht immer Gutes im Schilde führen. (Foto: Niels P. Joergensen)

"Lassen Sie mich los!", rufen die Schüler im Chor, so laut sie nur können. Das lässt Menschen in der Umgebung aufhorchen und im besten Fall zur Hilfe eilen. Vor allem das Siezen suggeriert Passanten in Hörweite, dass es sich um eine fremde Person handelt, die hier womöglich einem Kind zu nahe kommt. Thomas Kirner hat mittlerweile seine Trainingsjacke wieder angezogen. Zuvor hat er die Schüler noch gebeten, den Mann am Hoftor zu beschreiben. Die Überraschung ist groß, als sich der "Lehrer" selbst enttarnt. "Es sei wichtig, dass sich Kinder so viel wie möglich über einen Angreifer merken können", sagt Kirner. Das erleichtert der Polizei die Ermittlung des Täters. Wenn das laute Schreien allein nicht hilft, müssen die Kinder selbst in den Angriff übergehen. Mit Schutzmatten gepanzert zeigt der Polizist, wie die Kinder sich wehren können, sobald sie festgehalten werden: Wo tut es dem Angreifer am meisten weh und wie reißt man sich am besten los.

Die Kinder wissen nach dem Selbstbehauptungskurs, wie sie sich zu verhalten haben. Viele Erwachsene wissen das allerdings nicht. Es sei erschreckend, wie wenige auf ihn zukämen und nachfragten, während er am Zaun lehnt und Kinder zu sich lockt, so Kirner. Die jungen Mütter und Väter unternehmen viel zu selten etwas, obwohl die Bedrohlichkeit deutlich dargestellt wird. Dabei sei es wichtig, dass solche potenzielle Gefahren für Kinder schon im Keim erstickt werden. Deshalb sollten ungewöhnliche Situationen besser auch schnell bei der Polizei gemeldet werden, rät Kirner.