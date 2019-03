19. März 2019, 21:54 Uhr Seit zehn Jahren Familienmarkt in Pfaffenhofen

Am kommenden Sonntag, 24. März, feiert der Familienmarkt "Kids & Kunst" der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn sein zehnjähriges Jubiläum. "Dass der Markt sich als so erfolgreich erweist, hätten wir 2009 nie erwartet", sagt Bürgermeister Helmut Zech (CSU), "insbesondere, weil das Ganze ehrenamtlich organisiert ist". Kunsthandwerker aus Pfaffenhofen und Umgebung stellen ihre Produkte aus, darunter Holzkunstwerke, Keramik, Kerzen oder auch Schmuck. Außerdem werden Baby- und Kinderkleidung sowie Naturkosmetika angeboten. Das Mitmachprogramm dreht sich diesmal um "Malen mit der Drehscheibe". Die Veranstaltung geht zum zweiten Mal im neuen Vereinsheim des VfL Egenburg über die Bühne (Sportplatzweg 10). Sie beginnt um zehn Uhr und schließt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Vereinsgaststätte ist geöffnet.