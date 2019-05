7. Mai 2019, 22:15 Uhr Seit 50 Jahren Pfarrräte Jahresempfang des Kreiskatholikenrats

Im April 1968 setzte Julius Kardinal Döpfner seine Unterschrift unter die ersten Rechtsgrundlagen für die Räte in der Erzdiözese München und Freising. Den entscheidenden Impuls hierfür brachte das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965). Da jede und jeder Gläubige kraft Taufe vom Herrn selbst berufen ist, wurden die Pfarrausschüsse in Gremien umgewandelt, deren Mitglieder von den Gläubigen direkt gewählt werden. Seitdem heißt auf Pfarreiebene dieses Gremium Pfarrgemeinderat. Parallel dazu wurden auch auf den anderen kirchlichen Ebenen Rätegremien geschaffen (Dekanatsräte, Kreiskatholikenräte, Diözesanrat), deren gewählte Mitglieder auf Augenhöhe mit den geweihten Verantwortungsträgern Entscheidungen treffen. Im Landkreis wird dies am Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr beim Jahresempfang des Kreiskatholikenrats in der Pfarrei St. Peter in Dachau, St.-Peter-Straße 5, gefeiert. Vorgesehener Ablauf: 19 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche St. Peter, 19.45 Uhr Stehempfang im Pfarrsaal mit Beiträgen von Andreas Kreutzkam und Gotthard Dobmeier zum Thema "50 Jahre Katholikenräte im Landkreis Dachau" Anmeldung bis 8. Mai beim Dachauer Forum, Telefon: 08131/99688-0, E-Mail: info@dachauer-forum.de.