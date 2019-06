25. Juni 2019, 21:58 Uhr Segnung Neues Feuerwehrauto für Kleinberghofen

Mehr als zwei Jahre Vorbereitungszeit hat es gebraucht, bis die Freiwillige Feuerwehr Kleinberghofen ihr neues Einsatzfahrzeug mit 500 Litern Wasser und Atemschutz in Empfang nehmen konnte. Das in die Jahre gekommene Vorgängerfahrzeug entsprach nicht mehr dem Standard einer modernen Feuerwehr. Seit März ist Kleinberghofen nun wieder bestens ausgestattet und möchte dies bei der Fahrzeugsegnung am Samstag, 6. Juli, ab 16 Uhr mit allen Freunden, Unterstützern und Interessierten auf dem Mandl-Hof neben dem Feuerwehrgerätehaus feiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die musikalische Unterhaltung übernehmen die Sittenbacher Blasmusik und "DJ Olli" mit seiner Band Peaks. Auf die Kinder wartet unter anderem eine Feuerwehr-Hüpfburg. Alle Besucher ab 18 Jahren, die in Kleinberghofen wohnen und noch keinen Kontakt mit der Feuerwehr haben, können am Feuerwehr-Quiz teilnehmen und attraktive Preise gewinnen.