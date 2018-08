21. August 2018, 21:51 Uhr Schwimmen Hallenbad öffnet am 8. September

Die Freibadsaison im Familienbad neigt sich dem Ende zu. Dafür bietet das Hallenbad wieder Badefreuden unter dem Dach. Es öffnet am Samstag, 8. September, um 8 Uhr. Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 21 Uhr, Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 16.30 Uhr und Sonntag von 8 bis 19 Uhr. Frühschwimmen wird vom 12. September an von Montag bis Donnerstag, 6.30 bis 8 Uhr, angeboten. Die Familiennachmittage finden vom 16. September an jeden Sonntag von 15 bis 19 Uhr statt. Die Schwimmmeisterin bietet wieder Schwimm- und Wassergewöhnungskurse für Kinder an. Die Gebühren betragen 130 Euro pro Kind und Kurs. Geburtstagskinder können ihren Geburtstag mit Animation im Hallenbad feiern. Der Preis pro Kind beträgt zehn Euro, das Geburtstagskind ist frei. Eine Buchung ist von sofort an möglich unter Telefon 08131/7009-984 oder -985. Aquafitness wird vom 18. September an jeweils Dienstag und Freitag von 11 bis 11.45 Uhr angeboten, außerdem Dienstag und Donnerstag von 18 bis 18.30 Uhr und 19 bis 19.30 Uhr. Eine Zehner-Karte kostet 80 Euro, Termine können flexibel vereinbart werden. Die Vorjahrespreise gelten unverändert. Das Familienbad ist bis einschließlich Sonntag, 9. September, geöffnet. Benutzer von Jahreskabinen werden gebeten, diese bis 9. September zu räumen. Aufgrund einer innerbetrieblichen Schulung muss das Familienbad am Montag, 3. September, den ganzen Tag über geschlossen bleiben.