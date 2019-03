25. März 2019, 22:14 Uhr Schwerverletzte Schwerer Unfall auf der A 8

Zwei Autos überschlagen sich, die Ursache ist noch ungeklärt

"Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen" - so lautete die Einsatzmeldung für ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und des Technischen Hilfswerks (THW) am Sonntagnachmittag um 15.50 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache kamen einem Polizeisprecher zufolge auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau in Höhe Palsweis zwei Autos von der Fahrbahn ab und überschlugen sich im angrenzenden Acker. Eines der Fahrzeuge, ein Geländewagen von Mercedes, blieb auf dem Dach liegen.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden, entgegen erster Meldungen war keine der Beteiligten eingeklemmt. Die beiden Insassen des Mercedes waren aber in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber sowie dem Rettungswagen in umliegende Kliniken zur weiteren Behandlung gebracht werden. Die Opfer waren schwer verletzt. Die drei Insassen des zweiten Pkw, ein Mittelklasseauto von BMW, konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und blieben unverletzt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung München teilweise gesperrt werden. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Polizei und THW auch die Feuerwehren aus Dachau, Feldgeding, Odelzhausen, Sulzemoos und Wiedenzhausen.