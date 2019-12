Vier mittelschwer Verletzte ist die Bilanz eines schweren Unfalls an der Kreuzung Münchner Straße/Kurfürstenweg in Eschenried in der Gemeinde Bergkirchen. Trotz aller Blessuren hatten die Unfallbeteiligten laut Polizei sogar noch Glück im Unglück. Anfangs habe es so schlimm ausgesehen, dass die Rettungskräfte einen Hubschrauber geordert hatten, berichtet ein Polizeisprecher. Doch dieser wurde am Ende doch nicht gebraucht. Unfallverursacher war ein 36-jähriger Sprinterfahrer, der am Samstag gegen 13.15 Uhr auf dem Kurfürstenweg unterwegs war und an der Kreuzung einem 26-jährigen Müncher die Vorfahrt nahm. Frontal krachte er so heftig in die Fahrerseite des BMW, dass dieser sogar noch gegen einen Mast gedrückt wurde. Gleich drei Personen wurden bei dem Unfall eingeklemmt. Feuerwehr und THW mussten mit hydraulischem Gerät die Verletzten herausschneiden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Die Kreuzung gilt schon seit längerem als Unfallschwerpunkt: Seit etwa einem halben Jahr passierten dort einmal im Monat Unfälle, so der Polizeisprecher. Dabei sei die Kreuzung am Kreuzhof übersichtlich. Wegen der Rettungsarbeiten wurde sie zweieinhalb Stunden gesperrt.