7. März 2019, 21:57 Uhr Schwerer Unfall Auto prallt auf Lkw und wird mitgeschleift

Einen Schwerverletzten hat in der Nacht zum Donnerstag ein Unfall auf der A 8 gefordert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein tschechischer Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 8 zwischen dem Autobahndreieck Eschenried und der Anschlussstelle Dachau in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Zusammenführung der A 99 mit der A 8 registrierte der 55-jährige Lkw-Fahrer einen "Schlag" gegen den Sattelzug. Der Mann hielt auf dem Seitenstreifen an und stellte fest, dass ein Pkw mit erheblicher Wucht auf den Lkw-Anhänger aufgefahren war. Der Pkw hatte sich durch die Wucht des Aufpralls in den Sattelzug verkeilt und wurde mitgeschleift. Der 30-jährige Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr befreite ihn aus seinem Fahrzeugwrack. Der Mann wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.