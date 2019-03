19. März 2019, 21:54 Uhr Schwer verletzt Auto erfasst Radfahrerin auf Zebrastreifen

Eine 84-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.45 Uhr in der Sudetenlandstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau auf Höhe der Ludwig-Ernst-Straße über den Fußgängerüberweg radeln. Gleichzeitig war dort ein 64-Jähriger mit seinem Ford unterwegs. Er übersah die von rechts kommende Radfahrern. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte mussten die Frau mit schweren Verletzungen ins Klinikum Rechts der Isar bringen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Polizeihauptkommissar Günther Findl weist daraufhin, dass Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung an Zebrastreifen lediglich Fußgängern, sowie Fahrern von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen den Übergang ermöglichen müssen. "Fahrradfahrer werden, wenn sie nicht absteigen, vom Schutzbereich eines Fußgängerüberweges nicht erfasst." Gleichwohl sollten alle im Straßenverkehr gegenseitig Rücksicht nehmen, insbesondere gegenüber älteren und jüngeren Verkehrsteilnehmern.