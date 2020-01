Die Dachauer CSU lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 19. Januar, zum Politischen Frühschoppen nach Dachau-Ost ins Adolf-Hölzel-Haus ein. Die CSU-Frühschoppenreihe befasst sich mit allen Stadtteilen von Dachau. OB-Kandidat Peter Strauch und die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat und Kreistag stellen sich und das Wahlprogramm vor. Jeder Gast, so die Dachauer CSU, erhält ein Freigetränk. Beginn ist um 11 Uhr.

Auch heuer findet wieder der Gala-Ball der CSU Dachau statt. 2018 feierte der CSU-Ortsverband ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 40 Jahren gibt es den Schwarz-Weiß-Ball der CSU in Dachau, die "Schwarze Nacht". Auch 2020 lädt der Ortsverband wieder alle tanz- und ballbegeisterten Dachauerinnen und Dachauer zu seinem Galaball ein. Er steht diesmal unter dem Motto "Herr der Meere" und findet am Samstag, 8. Februar, im Ludwig-Thoma-Haus statt. Einlass ist um 19 Uhr mit einem Sektempfang. Beginn ist um 20 Uhr.

Für gute Stimmung im Saal und auf der Tanzfläche sorgt auch heuer wieder die bekannte Tanz- und Showband "Chickeria". Die Bewirtung übernehmen Andreas Theilich und sein Team. Von 22 Uhr an hat auch die Bar wieder geöffnet. Die Faschingsgesellschaft Dachau wird mit ihren Prinzenpaaren, Garden und Showtanztruppen die Besucher unterhalten. Tischreservierungen und Kartenbestellungen sind möglich im CSU-Bürgerbüro unter Telefon 08131/735520 oder per E-Mail unter csu-dachau@t-online.de. Eine Karte kostet 25 Euro, der Dresscode ist Abendgarderobe, also schwarz-weiß.