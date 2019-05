2. Mai 2019, 21:56 Uhr Schwabhausen Vogelkundliche Führung

Wer sich nicht nur am fröhlichen Zwitschern der Vögel erfreut, sondern sich auch für die Tiere, die auf Feldern und Fluren herumfliegen, interessiert, kann am Sonntag, 5. Mai, viel Wissenswertes erfahren. Monika Merkel bietet um 8 Uhr morgens eine vogelkundliche Führung rund um Schwabhausen an, bei der sie auf viele Dinge Aufmerksam macht. Die Tour dauert etwa zwei bis drei Stunden. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist vor dem Eingang des Evangelischen Gemeindezentrums in Schwabhausen. Bei Dauer- oder Starkregen fällt die Führung aus. Nachfragen unter 0151/20747113.