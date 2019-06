26. Juni 2019, 22:27 Uhr Schwabhausen Versammlung der Freien Wähler

Der Kreisverband der Freien Wähler stellt sich am Montag, 1. Juli, im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen vor. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder, sondern auch alle Interessierten. Die Kreistagskandidatur beim Kommunalwahlkampf 2020 wird auf jeden Fall Thema sein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Vorsitzende, Martina Purkhardt, bittet um vorherige Anmeldung per E-Mail an fwkreisverband@gmx.de.