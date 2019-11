Aufgrund der Arbeiten für den Wasserleitungsbau in Schwabhausen wird die MVV-Bushaltestelle in der Münchener Straße ("Bahnhof Schwabhausen", Fahrtrichtung Erdweg) von Montag, 18. November, bis einschließlich Donnerstag, 21. November, ein paar hundert Meter weiter in Fahrtrichtung verlegt. Die Ersatzbushaltestelle befindet sich dann an der Münchener Straße zwischen der Einmündung Linden-/Ahornstraße.