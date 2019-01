20. Januar 2019, 21:56 Uhr Schwabhausen Sportunterricht mal anders

In der Grundschule Schwabhausen hatte Jugendbetreuerin Agnes Kokai 2015 eine neue Idee: Wie wäre es ein Projekt zu machen, das man in allen Klassen in der Grundschule Schwabhausen durchführen kann, bei dem es ums gegenseitige Kennenlernen geht, das für die Lehrerinnen auch neue Ideen liefert, mit viel Spaß verbunden ist und für die Schule keinen Mehraufwand verursacht? So entstand das Projekt "Sportunterricht mal anders." Dass das Projekt inzwischen sehr beliebt geworden ist, zeigt sich dadurch, dass Agnes Kokai in den letzten Wochen schon zum siebten Mal "Sportunterricht mal anders" durchgeführt hat. "Diesmal habe ich einfache Spiele ausgesucht, wozu man kaum Material braucht und die schnell zu erklären und verstehen sind. So haben wir verschiedene Hüpf-und Fangspiele ausprobiert. Die Spiele haben die Koordination der Kinder gefördert und bei den Teilnehmern sehr viel Spaß verbreitet. Durch die verschiedenen Projekte können wir mit den Kindern Kontakt aufbauen und dabei über die aktuellen Veranstaltungen, Ausflüge usw. der Jugendarbeit der Gemeinde Schwabhausen persönlich informieren", berichtet die Jugendbetreuerin.