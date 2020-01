Ein Paketzusteller ist mit seinem Kleintransporter in Lindach von der Straße abgekommen, das Fahrzeug überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Polizeiangaben zufolge stand der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 37-Jährige war mit seinem Transporter am Montag gegen 9 Uhr von Oberroth in Richtung Machtenstein unterwegs. Höhe Lindach kam er auf leicht schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich. Die Polizeibeamten stellten bei dem Paketzusteller deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss fest. Der Mann musste im Anschluss mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 37-Jährige aus Altomünster überstand den Unfall ohne Blessuren. Den Sachschaden gibt die Polizeiinspektion Dachau in ihrem Pressebericht mit etwa 15 000 Euro an.