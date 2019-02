4. Februar 2019, 22:03 Uhr Schwabhausen Ordnungswidriger Sammlungsaufruf

In Schwabhausen ist über Postwurfsendungen eine Sammlung von Fahrrädern, Bekleidung, Elektrogeräte und weiteren Gegenständen für den 6. Februar angekündigt worden. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde auf dem Wurfzettel kein Absender angegeben, die Sammlung kann daher keinem Unternehmen zugeordnet werden. Die Behörde weist darauf hin, dass diese Sammlung nicht genehmigt und ordnungswidrig ist. Sie bittet die Bürger, auf derartige Aufrufe nicht zu reagieren. "Vor allem Elektrogeräte gehören nicht in die Hände von illegalen Sammlern", heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.