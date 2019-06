26. Juni 2019, 22:27 Uhr Schwabhausen Motorradfahrer übersehen

Mit leichten Verletzungen ist ein 29-jähriger Motorradfahrer, dem ein Autofahrer in Schwabhausen die Vorfahrt nahm, davongekommen. Der Polizei Dachau zufolge übersah der 28-jährige Autofahrer am Dienstagabend um 19.10 Uhr den Münchner Motorradfahrer beim Abbiegen. Der 28-Jährige aus Kirchheim wollte im Schwabhausener Ortsteil Stetten auf der Dachauer Straße nach links abbiegen und erfasste in diesem Moment den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.