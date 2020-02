Was kann die Landwirtschaft zum Erhalt der Artenvielfalt tun? Wie kann die Produktion regionaler Lebensmittel gefördert werden? Welche Folgen hat der Landverbrauch durch Wohnungs- und Straßenbau für die Landwirtschaft? Um diese Fragen geht es in einer Veranstaltung mit dem Titel "Landwirtschaft im Spannungsfeld in der Boomregion Dachau", zu dem der CSU-Arbeitskreis Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einlädt.

In die Veranstaltung führen Landrat Stefan Löwl (CSU) und Anton Kreitmair, Präsident des Oberbayerischen Bauernverbands, mit Vorträgen ein. In der anschließenden Diskussion geht es um Themen wie Artenvielfalt, Landverbrauch durch Wohnungsbau und Verkehr oder regionale Lebensmittelerzeugung. In der Diskussion können Landwirtinnen und Landwirte, aber auch andere interessierte Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Moderiert wird die Diskussion von Stefan Sedlmair, Kreisvorsitzender des CSU-Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und von Kreisrat Josef Riedlberger. Die Veranstaltung findet am Freitag, 14. Februar um 19.30 Uhr im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen statt.