Der Künstlerhof Werkstetten öffnet am Samstag, 23. November, von 10 bis 19 Uhr seine Tore und lädt zum Weihnachtssalon. Zu sehen sind kleinere und größere Arbeiten der vier dort schaffenden Künstlerinnen: Anne Hein arbeitet mit Glas, Claudia Höchtl ist als Malerin tätig, Ursula Leitner kreiert Schmuck und Gerät und Angela Lenk widmet sich der Bildhauerei und dem Schmuck. Außerdem bieten verschiedene Gäste ihr Kunsthandwerk am Hof in Stetten an - von Leuchtobjekten über Keramik und Floristik bis hin zu Marmeladen ist alles dabei.