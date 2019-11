Ein 38-Jähriger hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann von Schwabhausen kommend in Richtung Dachau unterwegs. Offenbar erkannte er zu spät, dass eine 58-Jährige, die vor ihm fuhr, ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 38-Jährige krachte mit seinem Auto frontal in das Fahrzeug der 38-Jährigen, das wiederum auf einen vor ihr fahrenden Pkw geschoben wurde, in dem ein 59-Jähriger saß. Dessen Auto stieß ebenfalls nach vorne auf das Fahrzeug einer 46-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie die 58-Jährige wurden leicht verletzt, die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.