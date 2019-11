Die Gospel Voices Schwabhausen feiern ihren Geburtstag. Der Chor wurde vor 25 Jahren gegründet. Vier Chorleiter förderten und prägten ihn in dieser Zeit. Passend zum Jubiläum sind derzeit 25 begeisterte Sängerinnen und Sänger ihn ihm aktiv. Sie finden auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer neue Aspekte der Gospelmusik. Aber der Chor singt nicht nur Gospel, auch Jazz, Musicals oder Pop gehört zum Repertoire der Schwabhauser Sänger. Auf jeden Fall ist die Begeisterung für das gemeinsame Singen, den Rhythmus und die Musik bei den Chormitgliedern auch nach 25 Jahren ungebrochen. Das merken die Zuhörer sowohl in den Konzerten als auch bei den von ihnen mitgestalteten Gottesdiensten.

Um ihr Jubiläum zu würdigen, die Gospel Voices am Samstag, 9. November, in der Friedenskirche in Dachau (Herzog-Albrecht-Straße 19) ein Konzert. Es beginnt um 18.30 Uhr. Die Chorleitung hat Josef Schneider. Als musikalische Gäste hat sich der Chor das Saxophon-Ensemble der Jamlabor Musicschool aus Schwabhausen eingeladen. Sie interpretieren bekannte Medodien. Der Chor hat sich hinter den ehemaligen Klostermauern von Pielenhofen bei Regensburg auf das Jubiläumskonzert vorbereitet, um das umfangreiche Programm intensiv studieren zu können.

Wer übrigens Interesse am gemeinsamen Singen hat, ist willkommen. Die Gospel Voices proben jeden Mittwoch um 19.45 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Schwabhausen.