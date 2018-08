5. August 2018, 22:05 Uhr Schwabhausen Ilse Aigner spricht über Wachstum

Die Schwabhausener CSU hat in einem Antrag Gewerbeflächen im Gemeindegebiet gefordert und kritisiert, dass die Aufstellung des Flächennutzungsplans zu lange dauere. Es fehlten freie Grundstücke für einheimische Familien und ansiedlungswillige Unternehmen, hieß es. Andererseits mahnt sie angesichts des Siedlungsdrucks zu weiter moderatem Wachstum. Auch über diese Fragen will die CSU am Dienstag, 7. August, mit ihrer Bau- und Verkehrsministerin Ilse Aigner diskutieren. Die stellvertretende Ministerpräsidentin kommt um 19 Uhr in den Gasthof Göttler in Rumeltshausen und spricht über das Thema "Wachstum und Flächenfraß".