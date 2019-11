Der Hof der Familie Loock in Sickertshofen verwandelt sich in der Adventszeit in eine festliche Weihnachtswelt. Die Besucher erwartet ein Lichtermeer aus Laternen, Fackeln, offenen Feuerstellen und Lichterketten, die eine stimmungsvolle Atmosphäre zaubern. Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke und Spezialisten bieten Köstlichkeiten für die Festtagstafel an. In stimmungsvoll dekorierten Hütten gibt es hausgemachte Crêpes, Fladenbrot aus dem Holzbackofen, Schupfnudeln, Kässpätzle, deftige Schweinsbratwürstl, heiße Kürbissuppe und am Lagerfeuer eine Feuerzangenbowle. Kinder können Plätzchen backen, arbeiten in der Kerzenzieherwerkstatt mit und werden vom Heiligen Nikolaus und seinen Engeln beschert. Über das ganze Hofgelände ertönen festliche Klänge der Schönbrunner Bläser und der Dachauer Jagdhornbläser. In der kleinen Kirche singt die Sopranistin Janet Bens, begleitet von Petra Morper an der Orgel. Die Hofweihnacht im Gut Sickertshofen findet am 6., 7. und 8. Dezember statt, Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag 14 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.