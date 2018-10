21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Schwabhausen Gemeindebücherei ausgezeichnet

Die Gemeindebücherei Schwabhausen hat vom Sankt Michaelsbund das Büchereisiegel in Gold erhalten. Mit der Auszeichnung werden die Ausstattung und die Leistungen der Bücherei gewürdigt wie etwa Öffnungszeiten, Medienangebot oder EDV-Ausstattung. Weil die Schwabhausener Gemeindebücherei 14 von 15 Anforderungen erfüllt, wurde sie jetzt mit dem Büchereisiegel in Gold ausgezeichnet. Die Gemeindebücherei umfasst etwa 10 000 Medien. Neben Büchern können Leser auch DVDs, Zeitschriften und Hörbücher ausleihen. Zusätzlich wird eine Onleihe angeboten. Über das Portal www.leo-sued.de können sich Kunden mit der Mitgliedsnummer einloggen und ein e-Book oder ein Hörbuch herunterladen. Sogar ein e-Learning über das Portal www.leo-sued.de ist möglich. Außerdem finden in der Bücherei Autorenlesungen oder der Lesekalender statt. Am Montag, 22. Oktober, 16.30 Uhr, wird "Die Prinzessin in der Tüte" gelesen, eine Geschichte für Kinder ab vier Jahren von Sabine Büchner und Robert Munsch. Am Montag, 29. Oktober um 16.30 Uhr findet die Lesung "Lieselotte sucht einen Schatz" von Alexander Steffensmeier statt.