Ein aufmerksamer Nachbar hat am Montag in Oberroth Schlimmeres verhindert: Kurz vor 4 Uhr bemerkte er laut Polizei Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Ein Gartenhaus am Sandberg stand bereits in Flammen. Kurz darauf hatte auch ein Sessel auf der benachbarten Terrasse Feuer gefangen. Während die Feuerwehr mit dem Löschen vom Gartenhaus beschäftigt war, gelang es der Nachbarin selbst, die Flammen am Sessel zu ersticken. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kripo Fürstenfeldbruck geht von Brandstiftung aus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder wem etwas aufgefallen ist, wird gebeten sich unter Telefon 08141/61 20 zu melden.