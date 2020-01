Die Freien Wähler Schwabhausen laden zu einem Informationsabend zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in den Gasthof Zur Post. Dort werden sich am Donnerstag, 6. Februar, von 19.30 Uhr an, die Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März vorstellen ebenso wie Bürgermeisterkandidat Wolfgang Hörl und Dagmar Wagner als Landratskandidatin der Freien Wähler und ihre Ziele darlegen. Außerdem referiert der amtierende Bürgermeister Josef Baumgartner - der aus Altersgründen nicht mehr kandidieren kann - über die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung.