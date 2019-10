In den Eltern-Kind-Gruppen im Gemeindezentrum der Friedenskirche in der Edelweißstraße 9 in Schwabhausen gibt es noch freie Plätze. Das Angebot - Spielen, Entdecken, Basteln und Beisammensein - richtet sich an Eltern mit Kindern von neun Monaten. Die Gruppen treffen sich immer dienstags von neun bis elf Uhr, außer in den Ferien oder an Feiertagen. Das Gruppenjahr dauert bis zu den Sommerferien 2020. Interessenten können sich bei Gruppenleiterin Sabrina Wenzel melden, Telefon: 0151-68459207 oder 08138/7959928. E-Mail: sabrina_we89@gmx.de.