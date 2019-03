29. März 2019, 21:56 Uhr Schwabhausen Freie Plätze für Osterferienprogramm

Es gibt noch freie Plätze für das Osterferienprogramm der Gemeinde Schwabhausen. Für folgende Ferienaktionen sind noch freie Plätze verfügbar: Am 23. April geht es ins Equilaland nach München, der weltweit einzigartigen Pferde-Erlebniswelt. Hier können auch Interessierte aus anderen Gemeinden mitfahren. Am 24. April findet ein kreativer Töpfer-Nachmittag statt und am 26. April ein Akrobatik-Workshop. Derzeit kann man sich auch für das Pfingstferienprogramm der Gemeinde Schwabhausen anmelden. Die Anmeldung läuft unter www.schwabhausen.entalo.de. Infos gibt es bei der Jugendbetreuerin Agnes Kokai. Man erreicht sie per E-Mail agnes.kokai@schwabhausen.de oder unter Telefon 08138/932561.