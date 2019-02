25. Februar 2019, 22:06 Uhr Schwabhausen Fischessen der Freien Wähler

Das traditionelle Fischessen des Kreisverbandes Dachau der Freien Wähler (FW) findet am Aschermittwoch, 6. März, im Gasthof Lachner in Stetten statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Als politischer Gastredner konnte Rainer Schneider, Zweiter Vizepräsident und Schatzmeister des Bayerischen Bezirketags und stellvertretender Bezirkstagspräsident von Oberbayern gewonnen werden. Er referiert über den Bezirkstag und über aktuelle Themen in diesem Gremium. Für Unterhaltung sorgen Franziska und Hans aus Vierkirchen. Die Vorstandschaft des Freie Wähler-Kreisverbands Dachau hofft auf zahlreichen Besuch.