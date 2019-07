17. Juli 2019, 21:37 Uhr Schwabhausen Ferienprogramm der Jugendarbeit

Die Jugendarbeit der Gemeinde Schwabhausen bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an einem Sommerferienprogramm teilzunehmen. Bei folgenden Aktionen sind noch Plätze frei: eine exklusive Abendführung im Tierpark Hellabrunn am 9. August, ein Besuch des Supernova Planetariums am 10. August, ein Ausflug in den Freizeitpark Rust am 4. September, ein Kinder-Tennis-Sommercamp am 1. und 2. August sowie ein Beach Camp am 28. Juli. Interessierte müssen sich anmelden unter dem Link schwabhausen.entalo.de.