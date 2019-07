18. Juli 2019, 21:51 Uhr Schwabhausen Ferienausflug ins Supernova-Planetarium

Im Rahmen des Ferienprogramms unternimmt der CSU-Ortsverband Schwabhausen am 10. August einen Ausflug in das Supernova-Planetarium Garching. Anmeldung bei der Gemeinde Schwabhausen oder unter www.schwabhausen.entalo.de, Anmeldeschluss ist Sonntag, 21. Juli. Die Ausflügler treffen sich am 10. August an der Ludwig-Thoma-Wiese in Schwabhausen. Abfahrt ist um 11 Uhr, um 16 Uhr wollen sie wieder zurück sein. Die Teilnehmer werfen einen Blick ins Innere von Galaxien und Nebeln, reisen über die unwirtliche Oberfläche des Mars und bekommen sensationelle Bilder der Sonne zu sehen. Das Universum wird mit Echtaufnahmen und bisher ungezeigten Simulationen zum Leben erweckt. Zuvor nehmen sie an einer Führung durch die Ausstellung teil und nutzen die Chance, mit einem echten Astronomen zu sprechen. Weitere Informationen gibt es bei Rüdiger Hartmann, Telefoen 0170 / 482 68 23 oder rughartmann@online.de.