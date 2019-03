13. März 2019, 22:12 Uhr Schwabhausen Ferien in der Kletterhalle

Kein Wunder, dass die Kletterhalle High-east in Schwabhausen seit Jahren immer wieder ausgebucht ist. Es ist eben eine tolle Anlage, wie das Bild zeigt. Aber das Ferienprogramm der Gemeinde Schwabhausen für die Oster-und Pfingstferien, das am 17. März startet, bietet noch viele andere Ferienhits. Die Kinder können zwischen 13 verschiedenen Ausflügen wählen, wie einen Ausflug zur Kletterhalle eben, Töpfern, ein Feuerwehr-Übungswochenende oder eine Geisterführung auf Burg Trausnitz. Es gibt auch einen Malkurs von Claudia Höchtl, einen Nudel-Kochkurs, einen Filmtricks- Workshop oder das Bubble-Soccer-Spiel mit Bürgermeister Josef Baumgartner. Die Anmeldung startet am 17. März um 18 Uhr unter www.schwabhausen.entalo.de. Eine Anmeldung per E-Mail, telefonisch oder persönlich ist jedoch nicht möglich. Weitere Infos gibt es bei der Jugendbetreuerin Agnes Kokai, E-Mail: agnes.kokai@schwabhausen.de oder unter Telefon 08138/932561.