Sieben große alte Eichen und Linden in der Baumgruppe an der Ostseite der Arnbacher Straße in Schwabhausen werden unter Schutz gestellt. Dies teilt das Landratsamt Dachau mit. Die fünf Eichen und zwei Linden werden als Naturdenkmal geschützt, da deren Erhaltung besonders wegen ihrer markanten und prägenden Wirkung und ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit im öffentlichen Interesse liegt, wie es in der Pressemitteilung heißt. Aus dieser Maßnahme ergeben sich eine ganze Reihe von Verboten: Das Naturdenkmal darf weder entfernt noch verändert oder verändert werden. Unter den Schutz fällt auch das Wurzelwerk der Bäume. Dieses ebenso wie die Bäume selbst darf nicht durch chemische Mittel oder Bodenverdichtungen, Aufschüttungen, Abgrabungen sowie Bohrungen gefährdet oder zerstört werden. Auch dürfen keine Wegweiser, Verkehrszeichen, Reklametafeln oder andere Schilder angebracht werden. Bemalungen oder Beschriftungen sind ebenfalls verboten.