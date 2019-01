20. Januar 2019, 21:56 Uhr Schwabhausen Ehrenamtsempfang der Pfarrgemeinden

Sankt Michael in Schwabhausen lädt am Donnerstag, 24. Januar, zum Ehrenamtsempfang. Viele haben im vergangenen Jahr geholfen, um das Zusammenleben in der Pfarrgemeinde schön zu gestalten. Dabei haben die Engagierten nicht nur viele Stunden Freizeit investiert, sondern auch Herzblut, Geduld, Freude, sie haben aber auch zuweilen Mühe und Ärger in Kauf nehmen müssen. Deshalb will sich die Pfarrei bei ihnen bedanken. Auch die Oberrother Katholiken von Sankt Peter und Paul sind zum Neujahrsempfang eingeladen. Er beginnt um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, anschließend ist ein Buffet im Pfarrsaal vorgesehen. Jeder, der kommt, sollte etwas dazu beitragen, damit es die "schönste Tafel" im Landkreis wird.