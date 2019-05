28. Mai 2019, 22:31 Uhr Schwabhausen Dreigesang gegen die Einfalt

Die Wellküren, Gründerinnen der Stugida-Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes), verteidigen und feiern in ihrem Programm "Abendlandler" das freie Abendland und den Abend an sich. Mit bayerischem Dreigesang kämpfen sie am Samstag, 1. Juni, um 20 Uhr in der Kleinkunstbühne Schwabhausen gegen stumpfe Einfalt. Einzelkartenvorverkauf für alle Veranstaltungen der Kleinkunstbühne beim Wirt vom "Gasthof zur Post" und bei der Dachauer Rundschau. Karten gibt es auch an der Abendkasse. Einlass 18 Uhr.