Die Raith-Schwestern und der Blaimer sind am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Kleinkunstbühne Schwabhausen zu Gast. Es wird eine der letzten gemeinsamen Auftritte der Formation sein, denn die Raith-Schwestern trennen sich. In ihrem Programm sind Weihnachtslieder aus ihrer Heimat zu hören, untermalt mit Bildern und Geschichten rund ums Thema Weihnachten. Einlass ist um 18 Uhr, es sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.