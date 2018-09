30. September 2018, 22:04 Uhr Schwabhausen Bürgerversammlungen in Schwabhausen

Vom 10. Oktober bis zum 6. November haben in Schwabhausen die Bürger das Wort: In den Bürgerversammlungen dürfen sie Anregungen geben, Stellung nehmen, fragen und Anträge stellen. Den Anfang macht der Ortsteil Machtenstein am Mittwoch, 10. Oktober. Hier findet die Versammlung im Gasthaus Buchberger statt und beginnt so wie in den anderen Gemeindeteilen auch um 19.30 Uhr. Tags drauf, am 11. Oktober, können sich Arnbacher die Bürger im Sportheim von Bürgermeister Josef Baumgartner informieren lassen. In Oberroth findet die Bürgerversammlung am Dienstag, 16.Oktober, im Landgasthof Haagen statt und in Schwabhausen am Donnerstag, 18.Oktober, im Gasthof "Zur Post".

Außerdem lädt der Bürgermeister auch zu einer Jungbürgerversammlung am Freitag, 19.Oktober, um 17.30 Uhr ins JUZ Schwabhausen. Die älteren Bürger der Gemeinde können sich im Rahmen des Seniorennachmittags am Dienstag, 6. November, um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim von Schwabhausen informieren.