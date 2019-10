In mehreren Ortsteilen von Schwabhausen finden Bürgerversammlungen statt. In Rumeltshausen sind die Bürger am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in den Gasthof Göttler eingeladen, eine Woche später, am 17. Oktober, in Arnbach in das Sportheim; Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Freitag, 18. Oktober, findet um 17.30 Uhr eine Jungbürgerversammlung im JUZ Schwabhausen in der Kirchenstraße statt und am Donnerstag, 24. Oktober, die Versammlung für Schwabhausen selbst sowie Oberroth, Rothhof, Sickertshofen und Armetshofen. Die Senioren sind am Dienstag, 5. November, um 15 Uhr zu einer Seniorenbürgerversammlung ins Katholische Pfarrheim von Schwabhausen an der Kirchenstraße eingeladen.