Die Unabhängige Bürgervereinigung 85247 (UBV) lädt alle Mitglieder, Anhänger und Unterstützer zu ihrer öffentlichen Aufstellungsversammlung für die Wahl des Gemeinderates zur Kommunalwahl im März 2020 am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr in das Gasthaus Göttler in Rumeltshausen ein. Vor dem Wahlvorgang werden sich die Bewerberinnen und Bewerber der Liste UBV 85247 kurz vorstellen und die Ziele ihres Programms "#ZukunftSchwabhausen" erklären. Eingeladen sind auch alle wahlberechtigten Bürger der Gemeinde Schwabhausen.