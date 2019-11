Mit einem Tritt ins Gesicht hat ein 18-jähriger Bautzener in der Nacht zum Freitag einen Polizeibeamten verletzt. Der Beamte und sein Kollege waren laut Bericht nach Puchschlagen gerufen worden, weil der 18-Jährige dort seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ. Der schwer alkoholisierte Mann riss an der Straße Richtung Oberbachern die Leitpfosten heraus und schmiss sie auf die Fahrbahn. Die Streife fesselte den aggressiven Bautzener und nahm ihn in Gewahrsam. Währenddessen beleidigte er die Einsatzkräfte und streckte ihnen den ausgestrecktem Mittelfinger entgegen. Dennoch gelang es den Beamten den Betrunkenen in den Streifenwagen zu bringen. Auf der Fahrt zur Dienststelle nach Dachau wehrte sich der Sachse. Trotz Sicherungen gelang es ihm schließlich, den Fahrer des Dienstwagens mit dem Fuß ins Gesicht zu treten. Er traf den Polizisten im Bereich des Auges und der Schläfe. Der Beamte bremste sofort und konnte nicht mehr weiterfahren. Der 18-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten.