28. Mai 2019, 22:31 Uhr Schwabhausen Autofahrerin übersieht Kind

Ein fünfjähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt. Eine Autofahrerin hatte das Kind auf seinem Fahrrad übersehen. Der Unfall ereignete sich in Schwabhausen. Die 66-jährige Autofahrerin wollte gegen 17.30 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts in die Münchner Straße einbiegen. Das kleine Mädchen radelte mit seiner Mutter auf dem Fahrradweg. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilt. Ein hinzugerufener Rettungsdienst versorgte das Kind an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt, es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von 30 Euro.